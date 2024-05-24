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Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Посыпать голову пеплом нет времени. Надо думать о том, как избежать вылета»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о результатах команды во второй половине сезона-2023/24.

Безвыигрышная серия нижегородцев в РПЛ составляет 9 матчей кряду.

— Из матчей нынешней весны можете выделить тот, с которого у «Пари НН» все совсем пошло не так?

— Наверное, «Оренбург» (1:3). Это уже было третье подряд поражение нашей команды, но до этого все-таки не было ощущения, что произойдет настолько кошмарный отрезок, который у нас в итоге получился.

Полузащитник &laquo;Балтики&raquo; Даниил Козлов (слева) и&nbsp;полузащитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Александр Трошечкин. «Сочи» вылетел, но пять клубов все еще на грани. Расклады борьбы за выживание в РПЛ

— Можно сказать, что мартовская трехнедельная пауза на игры сборных и президентские выборы подкосила вашу команду?

— Да все вместе сказалось. Я тут скажу, что сейчас сложно делать выводы по горячим следам. После сезона через какое-то время смогу более подробно ответить на ваш вопрос. А сейчас рано. Сейчас надо думать о том, как выиграть последний матч и избежать вылета. Надо готовиться к следующей игре. Времени нет на разговоры. И голову пеплом посыпать тоже нет времени, — цитируют Трошечкина «Известия».

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 29 очков.

25 мая команда из Нижнего Новгорода проведет выездную встречу с «Крыльями Советов».

Источник: https://iz.ru/1701694/aleksei-fomin/dazhe-posle-etoi-uzhasnoi-serii-vse-v-nashikh-rukakh
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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