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Сегодня, 16:39

Натхо — о Братском Кубке: «Для меня будет совершенно особенным вернуться в Россию»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Братского Кубка, который пройдет в Москве.

«Для меня будет совершенно особенным вернуться в Россию и снова играть там, особенно против ЦСКА. Я действительно жду этого», — сказал Натхо «СЭ».

С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок по футболу, в которому примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Всего состоится четыре матча. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Бибрас Натхо
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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