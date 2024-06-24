Натхо — о Братском Кубке: «Для меня будет совершенно особенным вернуться в Россию»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Братского Кубка, который пройдет в Москве.

«Для меня будет совершенно особенным вернуться в Россию и снова играть там, особенно против ЦСКА. Я действительно жду этого», — сказал Натхо «СЭ».

С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок по футболу, в которому примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Всего состоится четыре матча. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).