Полузащитник Пьянич прошел медосмотр для перехода в ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич покинул клинику, где проходил медосмотр для подписания контракта с ЦСКА, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее сообщалось, что 34-летний босниец подпишет контракт с московским клубом по схеме «1+1». Пьянич знаком с сербским главным тренером ЦСКА Марко Николичем по работе в чемпионате ОАЭ.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.