Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:34

Полузащитник «Ривер Плейт» Барко вылетел в Россию для завершения перехода в «Спартак»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Эсекьель Барко.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко вылетел в Москву для завершения перехода в «Спартак».

Футболист дал интервью телеканалу ESPN перед отправкой из аэропорта в Буэнос-Айресе.

«Да, это было сложное решение, я испытываю смешанные чувства. Уход из «Ривер Плейт» дался мне непросто. Мы принимали решение вместе с семьей. Надеюсь, что смогу насладиться новым важным шагом в карьере. У меня новорожденная дочь, которой всего 3 месяца, мы принимали решение, учитывая и это тоже. В любом случае, я счастлив.
Как я могу оценить свой период в «Ривер Плейт»? Всегда можно сделать что-то лучше. Я очень самокритичен, и всегда старался отдавать все силы на поле. Да, мне еще есть куда расти, но я надеюсь, что никого не подвел», — сказал Барко.

По информации «СЭ», зарплата футболиста в «Спартаке» составит около 2,5 миллиона евро.

В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

Эсекиэль Барко. «Спартак» нашел замену Промесу. Москвичи заплатят за Барко 15 миллионов евро

Футбол
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
1
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Италию могут отстранить от еврокубков и лишить права на проведение Евро-2032
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
В Киеве рассказали о сроках поставки F-16 Бельгией
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Выяснилось, когда «Фламенго» намерен оформить трансфер Клаудиньо
Голкипер Лунев рассказал об адаптации в «Динамо»
Личка оценил игру «Динамо» в товарищеском матче со «Спартаком»
В «Крыльях Советов» рассказали, будут ли продлевать контракт с 36-летним Фроловым
Наумов допустил, что «Локомотив» не попадет в топ-5 РПЛ в следующем сезоне из-за продажи лидеров
В махачкалинском «Динамо» оценили вероятность подписания контракта с Яковлевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, как клуб перехватил форварда Гюрлюка у «Манчестер Сити»

Валерий Овчинников усомнился в авторитете Галактионова в «Локомотиве»