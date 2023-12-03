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Сегодня, 16:42

Глебов о матче ЦСКА — «Ростов»: «Что это было? Для кого эта игра?»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Что говорить? Неделю готовились к одной игре, а это совсем другое. Что это было? Футбол или что?

— Карпин сказал: «У кого залетит, тот и победит».

— Так и получилось. Сами привезли пенальти. 1:0, побежали отыгрываться, второй пропустили. Для кого эта игра? Думаю, что болельщикам вряд ли было сегодня интересно. Тем, кто у телевизора смотрел, я думаю тоже неинтересно. Мы выходили вперед и боролись. Вот и вся игра, хотя мы готовились к другому, — сказал Глебов.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

(Сергей Жуков)

Данил Глебов
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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