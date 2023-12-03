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Сегодня, 16:55

Глебов: «Матч с ЦСКА в десятый раз доказал, что нужно пересматривать календарь»

Глебов высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень» после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Я не знаю. Мне кажется, можно было Кубок не играть, а перенести на весну, чтобы в конце ноября закончили играть. Либо в октябре можно было сыграть с ЦСКА в Москве, а сейчас в Ростове. Я до последнего не верил, что будет игра. Трактор ездит, разминаться на дает. Понятно ли мне, почему каждый год такая проблема? Это вопрос к тому, кто составляет календарь. Приняли такие решения — молодцы. Я думаю, что сегодняшняя игра в десятый раз доказала, что надо что-то пересматривать. У меня один вопрос, кому эта игра понравилась? Смысл этот этой игры? Я не вижу», — сказал Глебов.

(Сергей Жуков)

Данил Глебов
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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