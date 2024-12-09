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Глебов: «Соперники не прощали «Ростову» даже малейших ошибок»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в 18-м туре РПЛ.

«Не жалею ли я о том, что футбольный год завершился, ведь могли бы подняться выше в турнирной таблице? Могли бы подняться, а могли бы и не подняться.

Почему теряли очки? Много факторов на самом деле. Играли, наверное, не так хорошо. Где-то соперники не прощали и наказывали «Ростов» даже за малейшие ошибки. Приходилось при более-менее нормальной игре отыгрываться. Матч начался — и 0:1, понятно, что тяжело. Я думаю, в этом причина», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 26 очков после 18 туров и занимает 7-е место в таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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Данил Глебов
РПЛ
ФК Ростов
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