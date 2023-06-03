Глебов: «Будущее? Я остаюсь в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о сезоне РПЛ, а также рассказал о своем будущем.

«В целом, нормальный сезон. Жалко, что не удалось побороться за медали. Переживал, нервничал. Расстроился тоже. Но это футбол. ЦСКА сегодня был лучше, поэтому они победили.

Оценить сезон одним словом? Больше позитив. Много над чем надо работать. Грустно, что в последнем матче такое случилось.

Будущее в «Ростове»? Потом. Пусть руководство решает. Я остаюсь в «Ростове», — сказал Глебов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник продлил контракт с клубом на 5 лет.

В сезоне-2022/23 Глебов провел 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.