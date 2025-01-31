Сегодня, 22:06
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.
— Что с твоим будущим?
— Без комментариев.
— Есть уверенность, понимание, где ты начнешь вторую часть сезона?
— Спрашивайте у руководства клуба. Они больше знают, чем мы.
— У «Ростова»?
— Конечно.
— Как оцениваешь состояние команды?
— Насчет состояния, понятно, что сейчас оно неоптимальное. Все команды под нагрузками. Самое главное не получить травмы и подготовиться на 100 процентов к сезону.
Ранее «СЭ» сообщал, что шансы на переход Глебова в «Динамо» на данный момент не слишком высоки.