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Сегодня, 22:06

Глебов — о своем будущем в «Ростове»: «Спрашивайте у руководства клуба. Они больше знают»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.

— Что с твоим будущим?

— Без комментариев.

— Есть уверенность, понимание, где ты начнешь вторую часть сезона?

— Спрашивайте у руководства клуба. Они больше знают, чем мы.

— У «Ростова»?

— Конечно.

— Как оцениваешь состояние команды?

— Насчет состояния, понятно, что сейчас оно неоптимальное. Все команды под нагрузками. Самое главное не получить травмы и подготовиться на 100 процентов к сезону.

Ранее «СЭ» сообщал, что шансы на переход Глебова в «Динамо» на данный момент не слишком высоки.

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Данил Глебов
ФК Ростов
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