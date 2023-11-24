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Сегодня, 10:52

Глебов: «Есть мечта поиграть в Европе. Низкие зарплаты не смущают»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, мог ли он уехать в европейский чемпионат.

«Это больше вопрос к клубу или моему агенту. Они больше знают. Конечно, мечта попробовать себя в Европе есть. Низкие зарплаты не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера. Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле — посмотрим», — сказал Глебов «СЭ».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В сезоне-2023/24 24-летний футболист провел 20 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Контракт игрока с «Ростовом» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
ФК Ростов
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