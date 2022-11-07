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Сегодня, 12:29

Глебов: «После ухода иностранцев «Ростов» стал сплоченнее, двигается единым дружным коллективом»

Глебов считает, что после ухода иностранцев «Ростов» стал сплоченнее
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

«Арбитр не свистел много фолов? Я не хочу на судейскую тему разговаривать. Они видят по-своему эти эпизоды. Пусть трактуют так, как им нужно. Бывают и такие игры, где выходят на первый план самоотдача, борьба, единоборства, перехваты. Будем ли бороться за медали? Посмотрим. В команде все так же. Выходим на каждую игру с целью победить. Что изменилось после ухода иностранцев? Наверное, команда стала сплоченнее. Нет никаких групп, двигаемся вперед единым дружным коллективом», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

«Ростов» занимает тертье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-posle-uhoda-inostrantsev-rostov-dvigaetsya-vpered-ediny-m-druzhny-m-kollektivom/
ФК Ростов
Данил Глебов
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