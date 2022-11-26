Сегодня, 11:05
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ.
Хавбек получил 4 из 5 голосов от экспертов чемпионата России.
В этом сезоне 23-летний Глебов провел в РПЛ 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.
В ноябре в РПЛ «Ростов» одержал две победы в двух матчах: над «Динамо» (2:1) и «Крыльями Советов» (3:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования