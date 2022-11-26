Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ.

Хавбек получил 4 из 5 голосов от экспертов чемпионата России.

В этом сезоне 23-летний Глебов провел в РПЛ 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

В ноябре в РПЛ «Ростов» одержал две победы в двух матчах: над «Динамо» (2:1) и «Крыльями Советов» (3:1).