Полузащитник «Ростова» Глебов оценил свою игру в 2024 году

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о собственной игре в 2024 году.

«Неплохо. Но можно было лучше, — приводит «РБ Спорт» слова Глебова. — Мы много пропускали. Где-то играл невнимательно в обороне, мог быть более активен в атаке. Осенняя часть? Заключительные матчи нам удались. Все кричали, что «Ростов» в кризисе, в яме. Но мы относились к этому спокойно, потому что по статистике все было не так плохо, просто работали дальше и верили, что если добавим в мелочах, начнем набирать очки. Так и получилось».

В этом сезоне 25-летний Глебов провел за «Ростов» 23 матча и забил 1 гол.