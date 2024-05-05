Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал, что думает о конкуренции в РПЛ

Сегодня, 10:20
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что не удивится новому чемпиону в РПЛ.
— Нет, наверное, потому в игре «Динамо» — «Зенит» я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит, — сказал Глебов.
— Вам не кажется, что «Зенит» теряет свои кондиции. Сейчас это уже не та команда, которая была в прошлом году.
— Это их проблемы, я не буду комментировать.
— Какая задача у «Ростова» до конца сезона?
— Выигрывать в оставшихся матчах.
— Если «Ростов» займет третье место, готовы снова покрасить бороду в желто-синий цвет?
— Посмотрим, давайте не будем загадывать. Будем от игры к игре двигаться, — цитирует Глебова «РБ Спорт».
На данный момент лидером РПЛ является питерский «Зенит» (50 очков). «Краснодар» имеет аналогичное количество баллов и идет на втором месте. У команды на матч меньше. «Динамо» занимает третью позицию (47).