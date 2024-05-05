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Сегодня, 10:20

Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал, что думает о конкуренции в РПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что не удивится новому чемпиону в РПЛ.

— Нет, наверное, потому в игре «Динамо» — «Зенит» я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит, — сказал Глебов.

— Вам не кажется, что «Зенит» теряет свои кондиции. Сейчас это уже не та команда, которая была в прошлом году.

— Это их проблемы, я не буду комментировать.

— Какая задача у «Ростова» до конца сезона?

— Выигрывать в оставшихся матчах.

— Если «Ростов» займет третье место, готовы снова покрасить бороду в желто-синий цвет?

— Посмотрим, давайте не будем загадывать. Будем от игры к игре двигаться, — цитирует Глебова «РБ Спорт».

На данный момент лидером РПЛ является питерский «Зенит» (50 очков). «Краснодар» имеет аналогичное количество баллов и идет на втором месте. У команды на матч меньше. «Динамо» занимает третью позицию (47).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-ne-udivlyus-esli-v-rpl-poyavitsya-novy-j-chempion/
Данил Глебов
ФК Ростов
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