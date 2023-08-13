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Сегодня, 09:59

Глебов: «Нормально отношусь к пиву на стадионах»

Мария Гусева
Корреспондент
Футболист "Ростова" Данил Глебов.
Данил Глебов.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вспомнил об истории из «Анжи» и ответил на вопрос об отношении к пиву на стадионах.

— Александр Будаков говорит, что вас в «Анжи» отправлял за пивом. Можете рассказать подробно? — вопрос из интервью «РБ Спорт».

— Я не играл, Саня подошел спросил «Съездишь за пивком?», я отвечал «Конечно, без проблем».

— А сейчас в «Ростове» есть такое?

— Такого нет. Мы можем собраться все вместе и не надо никому приносить пиво.

— Как вы относитесь к пиву на стадионах?

— Нормально.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Источник: РБ Спорт
Александр Будаков
Данил Глебов
Футбол
ФК Анжи
ФК Ростов
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