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Сегодня, 15:06

Глебов — об интересе «Спартака»: «До меня такой информации не доходило»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Глебов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

В октябре агент футболиста Павел Банатин заявил «СЭ», что красно-белые проявляют интерес к хавбеку на протяжении трех последних лет.

«Не знаю, было ли что-то конкретное от «Спартака». До меня такой информации не доходило», — сказал Глебов «СЭ».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В сезоне-2023/24 24-летний футболист провел 18 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Контракт игрока с «Ростовом» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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