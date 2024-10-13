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Сегодня, 21:55

Байрамян — о последних результатах «Ростова»: «Как тут можно говорить про хорошее?»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает отрицательными результаты команды в минувшем месяце.

«Учитывая последний месяц, оценю треть сезона для «Ростова» — плохо. Мы говорим про результат. «Ростов» сейчас 8-й или 9-й в таблице. За этот отрезок мы проиграли «Акрону» и «Спартаку», неудачно сыграли с Махачкалой и «Краснодаром». То есть, если брать месяц, то мы везде потеряли очки. Как тут можно говорить про хорошее? Плохо!» — цитирует Байрамяна Sport24.

«Ростов» набрал 12 очков за 11 матчей и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ ростовчане проведут 19 октября против «Пари НН».

Источник: Sport24
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов

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