Байрамян — о последних результатах «Ростова»: «Как тут можно говорить про хорошее?»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает отрицательными результаты команды в минувшем месяце.

«Учитывая последний месяц, оценю треть сезона для «Ростова» — плохо. Мы говорим про результат. «Ростов» сейчас 8-й или 9-й в таблице. За этот отрезок мы проиграли «Акрону» и «Спартаку», неудачно сыграли с Махачкалой и «Краснодаром». То есть, если брать месяц, то мы везде потеряли очки. Как тут можно говорить про хорошее? Плохо!» — цитирует Байрамяна Sport24.

«Ростов» набрал 12 очков за 11 матчей и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ ростовчане проведут 19 октября против «Пари НН».