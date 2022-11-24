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24 ноября, 12:09

Глебов о Карпине: «Георгич как-то сказал: «Я и виски в свое время мог выпить, и чего дальше». Какой же он крутой»

Глебов рассказал об отношении Карпина к алкоголю
Руслан Минаев
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал об отношении главного тренера команд Валерия Карпина к употреблению алкоголя.

«Он жестко не запрещает. Главное — в меру. На какой-то теории в «Ростове» Георгич сказал: «Я и виски в свое время мог выпить — и чего дальше? Я этим не горжусь». Думаю: какой же он крутой, если так спокойно говорит об этом игрокам. Я считаю, что вот так, через откровенность, Георгич нас и объединил», — цитирует Глебова Sport24.

После первой половины сезона РПЛ «Ростов» с 35 очками идет на третьем месте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-glebov-na-kakoy-to-teorii-v-rostove-karpin-skazal-ya-i-viski-v-svoye-vremya-mog-vypit-i-chego-dalshe
Валерий Карпин
ФК Ростов
Данил Глебов
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