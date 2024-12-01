Полузащитник «Ростова» Комаров заявил, что игра против «Пари НН» не была легкой

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров оценил победу над «Пари НН» (4:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Не кажется ли мне, что «Ростову» было слишком легко против «Пари НН»? Нет, ни в коем случае. Просто так сложилась игра, нам удалось забить свои моменты и получился разгромный счет такой. Могли ли забить больше? Мы могли и пропустить, наверное», — приводит «РБ Спорт» слова Комарова.

«Ростов» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном перед зимней паузой матче желто-синие 7 декабря сыграют с «Крыльями Советов».