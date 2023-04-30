Полузащитник «Ростова» Миронов считает, что Карпин и коллектив являются феноменом команды

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, в чем заключается феномен команды в текущем сезоне.

«Во-первых, тренер. Меня раньше в команде не было. Но многие ребята, кто тут был, говорят, что как только пришел Валерий Георгиевич, команда сразу поднялась в середину таблицы, заиграла по-другому. И не просто так мы сейчас идем на втором месте. Во-вторых, здесь прекрасный коллектив. Все-таки с легионерами нет такого сплоченного коллектива, они всегда держатся немного обособленно, а у нас сейчас каждый бьется за своего товарища», — приводит «РБ Спорт» слова Миронова.

В текущем сезоне «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 50 очков за 25 туров.