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Сегодня, 20:22

Полузащитник «Ростова» Щетинин о голе в «девятку»: «До конца не понял, что мяч в сетке ворот «Балтики»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал свой гол в ворота «Балтики» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

Футболист отличился на 33-й минуте, отправив мяч дальним ударом в «девятку».

«Мне Голенков отдал мяч, я увидел, что Бистрович идет на меня. Показал ему, что буду уходить влево и резко убрал вправо, в противоположную сторону. Вижу, что ударная позиция, вообще хотел пас отдать. Потом думаю: «Блин, пробью». Смотрю — мяч в сетке, я даже до конца не понял. Думал, ударил — и мяч выше полетел. Смотрю на трибуны, а они взрываются. Тогда и понял, что гол забил — побежал праздновать», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 29 туров. В заключительном матче сезона-2023/24 команда Валерия Карпина сыграет в гостях с «Зенитом» 25 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Балтика
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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