Полузащитник «Ростова» Щетинин: «Мы обязаны брать очки с ЦСКА»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России-2024/25 против ЦСКА.

«Чего жду от матча с ЦСКА? Я думаю, будет борьба. Первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» сыграет первый матч нового сезона дома на стадионе «Ростов Арена». Матч с ЦСКА состоится 20 июля, начало — в 20.00 по московскому времени.