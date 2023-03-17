Полузащитник «Ростова» Тугарев: «Сами привезли себе моменты, с которых нам забил Дзюба»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ.

«Локомотив» выглядел хорошо, раз выиграл, — цитируют «Известия» Тугарева. — Видно, что команда прибавляет и выбирается из нижней части таблицы. Надеюсь, все у них будет хорошо".

Также полузащитник оценил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы в этой встрече.

«Он провел хороший матч. Но в большей степени мы сами привезли себе моменты, с которых нам забил Дзюба. Плюс не реализовали свои возможности в атаке, хотя могли забить», — добавил Тугарев.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 19 матчах. «Локомотив» располагается на 12-й строчке — 19 очков.