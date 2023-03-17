0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

17 марта, 23:29

Полузащитник «Ростова» Тугарев: «Сами привезли себе моменты, с которых нам забил Дзюба»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ.

«Локомотив» выглядел хорошо, раз выиграл, — цитируют «Известия» Тугарева. — Видно, что команда прибавляет и выбирается из нижней части таблицы. Надеюсь, все у них будет хорошо".

Также полузащитник оценил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы в этой встрече.

«Он провел хороший матч. Но в большей степени мы сами привезли себе моменты, с которых нам забил Дзюба. Плюс не реализовали свои возможности в атаке, хотя могли забить», — добавил Тугарев.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 19 матчах. «Локомотив» располагается на 12-й строчке — 19 очков.

Источник: Известия
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что «Спартаку» будет сложно в игре с «Оренбургом»