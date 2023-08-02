Новичок «Рубина» Иву: «Мне нравится Казань, красивый город, замечательные люди»

Полузащитник «Рубин» Угочукву Иву рассказал о своей адаптации в Казани.

— Как вам в Казани?

— Мне нравится Казань, красивый город, замечательные люди. Что касается команды, то мы могли взять шесть очков в двух матчах, но нам не повезло. Наша команда обладает сильными качествами.

— Советовался ли Сперцяном или Байрамяном перед переездом в Россию?

— Да, разговаривал с Эдиком. Он назвал уровень РПЛ очень высоким и советовал перейти.

— Какое у вас представление о «Спартаке»?

— Конечно, знаю о «Спартаке», клуб известен во всем мире. Но это футбол, и роль играют не имена, а футболисты на поле.

Полузащитник этим летом подписал с «Рубином» контракт на 3 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за команду 3 матча и не отметился результативными действиями.