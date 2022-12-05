Дзагоев: «С таким составом ЦСКА должен уверенно идти на втором месте»

Алан Дзагоев, полузащитник «Рубина», ранее выступавший за ЦСКА, в интервью «СЭ» оценил выступления армейцев в первой части сезона РПЛ.

— За ЦСКА вы наверняка следите. Что скажете о первой части чемпионата? На что будут претендовать армейцы в этом сезоне?

— Да, слежу. Смотрел те матчи, которые мог. Видел, что начали сезон очень хорошо, но в конце сдали то ли физически, то ли по другой причине. ЦСКА чуть-чуть подкачал и, конечно, сейчас находится не на том месте, на котором должен. Я считаю, что с таким составом команда должна уверенно идти на втором месте.

— С Набабкиным часто общаетесь? Самое смешное СМС или звонок, который от него поступил, за то время, что вы играете в «Рубине»?

— Да, мы постоянно на связи, созваниваемся, не пропадаем (улыбается). Но чего-то смешного от него сейчас не вспомню.

После первой половины сезона ЦСКА с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.