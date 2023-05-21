Полузащитник «Рубина» Апшацев о выходе в РПЛ: «Мы вернулись туда, где наше место»

Сегодня, 00:09
Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев обратился к болельщикам команды после победы над «Балтикой» (1:0) на выезде в матче 32-го тура Первой лиги.
Апшацев забил единственный гол. Благодаря этой победе «Рубин» обеспечил себе выход в РПЛ.
«Мы вернулись туда, где наше место! Очень долго этого ждали, отдали все силы. Всем спасибо за поддержку, она чувствовалась даже здесь. Вперед, «Рубин»! Вернемся вместе! Спасибо, пацаны!», — сказал Апшацев в видео, опубликованном в Telegram-канале казанцев.
«Рубин» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 65 очками в 32 матчах. Казанцы вылетели из премьер-лиги в сезоне-2021/22.