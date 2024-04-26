Безруков о своей шутке после матча с «Зенитом»: «Не ожидал, что будет такой резонанс»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков не ожидал, что его шутка после победы над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ (2:0) вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков.

По окончании игры футболист в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице в РПЛ.

«Я говорил это с целью посмеяться, потому что был адреналин после игры, веселые эмоции, и хотелось как-то раскрасить этот вечер. Не ожидал, что это вызовет такой резонанс, что люди начнут это обсуждать», — сказал Безруков для YouTube-канала «Коммент.шоу».

Также он ответил, как относится к тому, что тренеров и футболистов стали регулярно наказывать за их слова.

«Думаю, нужно это как-то интерпретировать и понимать, с каким умыслом человек говорит. Есть злые умыслы, либо когда человек на эмоциях высказывается. Нужно от этого отталкиваться. Мы понимаем, когда человек в настроении, он может сказать одно, не подразумевая ничего плохого», — добавил футболист.

25 апреля в РФС заявили, что комитет по этике оценит шутку Безрукова, сказанную после победы над «Зенитом». При этом в «Рубине» отметили, что претензии к футболисту из-за безобидной шутки вызывают недоумение.