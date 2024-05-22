Полузащитник «Рубина» Чумич провел первую тренировку с командой после операции

Сербский полузащитник Никола Чумич вернулся в расположение «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба в Telegram-канале.

Отмечается, что игрок в среду, 22 мая, прибыл на базу клуба, где провел первую тренировку после перенесенной операции. В феврале Чумич получил повреждение мышцы в товарищеском матче с болгарской «Ардой» (1:2).

«С возвращением, Никола!», — говорится в сообщении казанского клуба.

В текущем сезоне 25-летний Чумич провел 14 матчей за «Рубин», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Серб выступает за команду из Казани с 2023 года.

После 29 туров «Рубин» располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.