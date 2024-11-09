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Полузащитник «Рубина» Ходжа: «Казань — потрясающее место»»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа рассказал о своей адаптации в казанской команде.

«Клуб и партнеры по команде отлично приняли меня. В целом было легко адаптироваться к новым условиям. Теперь все зависит от меня. Мне дали все, теперь я должен играть и показывать, для чего я здесь. Казань же — потрясающее место. У меня было время прогуляться по городу, мне все очень понравилось», — приводит слова Ходжи Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний хорват провел 10 матчей за «Рубин», в которых забил 2 гола.

Источник: Legalbet
ФК Рубин (Казань)

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