Полузащитник «Рубина» Иву надеется однажды стать игроком клуба АПЛ

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву рассказал о желании сыграть в одной команде со своим «тезкой» — хавбеком «Челси» Лесли Угочукву.

«Меня часто спрашивают про хавбека «Челси» Лесли Угочукву. Что-то вроде: «Вы с ним не братья?» Однажды надеюсь сыграть с ним в одной команде. Вдвоем веселее! Я болею не за «Челси», а за «Ливерпуль», но, может, когда-то и правда выйду на поле вместе с Лесли», — цитирует Иву Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Иву провел за «Рубин» 27 матчей и отметился 1 забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.