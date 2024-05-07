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Сегодня, 11:22

Полузащитник «Рубина» Иву надеется однажды стать игроком клуба АПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву рассказал о желании сыграть в одной команде со своим «тезкой» — хавбеком «Челси» Лесли Угочукву.

«Меня часто спрашивают про хавбека «Челси» Лесли Угочукву. Что-то вроде: «Вы с ним не братья?» Однажды надеюсь сыграть с ним в одной команде. Вдвоем веселее! Я болею не за «Челси», а за «Ливерпуль», но, может, когда-то и правда выйду на поле вместе с Лесли», — цитирует Иву Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Иву провел за «Рубин» 27 матчей и отметился 1 забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-645105-futbolist-rubina-zayavil-chto-khochet-pereyti-v-klub-apl
ФК Рубин (Казань)
ФК Челси
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