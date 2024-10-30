Нижегородов: «Если бы не пандемия, остался бы играть в Германии»

Полузащитник «Рубина» Константин Нижегородов поделился мнением о периоде своих выступлений в Германии.

«Почему не получилось закрепиться в немецких клубах? Из-за пандемии. Если бы не она, я бы остался. Там все было закрыто, футбол встал на паузу. В России как раз играли в футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Нижегородова.

Также россиянин ответил, с кем из знаменитых футболистов ему удалось поиграть за рубежом.

«Помню очень яркое впечатление оставил Юссуфа Мукоко. Очень сильный футболист», — добавил он.

Нижегородов проходил просмотр в «Байере», а также выступал за молодежные команды «Шальке 04» и «Ганзы».