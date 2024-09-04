Иванов: «Казань — спортивная столица России. Высокие результаты есть во многих видах спорта»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в разговоре с «СЭ» назвал Казань спортивной столицей России.

«Казань можно назвать спортивной столицей России. Высокие результаты есть во многих видах спорта. Есть чемпионские команды в волейболе, баскетболе и хоккее. Есть ли потенциал стать футбольной столицей?

Как я могу одеяло забрать? Одинаково уважаю любой вид спорта. Потенциал даже есть у команд, которые из года в год становятся чемпионом», — сказал Иванов «СЭ».

«Рубин» после 7-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.