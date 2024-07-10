Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев сыграет за сборную Узбекистана на Олимпиаде

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев вызван в состав Олимпийской сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба казанцев.

В групповом турнире Олимпиады сборная Узбекистана сыграет с Испанией (24 июля), Египтом (27 июля) и Доминиканской Республикой (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.

«Рубин» 22 июля встретится с «Пари НН» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. Кроме того, 20-летний Рахмоналиев может пропустить матчи против «Зенита», «Химок» и «Ростова» в чемпионате России, а также игру с «Акроном» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.