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Париж-2024

Сегодня, 18:14

Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев сыграет за сборную Узбекистана на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев вызван в состав Олимпийской сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба казанцев.

В групповом турнире Олимпиады сборная Узбекистана сыграет с Испанией (24 июля), Египтом (27 июля) и Доминиканской Республикой (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.

«Рубин» 22 июля встретится с «Пари НН» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. Кроме того, 20-летний Рахмоналиев может пропустить матчи против «Зенита», «Химок» и «Ростова» в чемпионате России, а также игру с «Акроном» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Рубин»
Футбол
Олимпиада
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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