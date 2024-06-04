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Источник: Безруков дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей

Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0), сообщает издание «БИЗНЕС Online».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «быков» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. 21 мая депутат Госдумы Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» на предмет коррупционной составляющей.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Безруков отметил, что его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

В прошедшем сезоне 22-летний Безруков принял участие в 24 матчах «Рубина», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: БИЗНЕС Online
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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