Хавбек «Рубина» Безруков шуткой отреагировал на наказание от комитета РФС

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал наказание от комитета РФС по этике за шутку после игры 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за теплые слова, мне очень приятно, я все читаю, большое спасибо. Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника — есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», — сказал Безруков в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

Во вторник, 4 июня, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал «СЭ» о том, что Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).