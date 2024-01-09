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Сегодня, 15:18

Полузащитник «Рубина» Безруков: «Мне очень хотелось бы поиграть против Промеса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, против кого хотел бы сыграть в РПЛ.

«Мне очень хотелось бы поиграть против Квинси Промеса. Или вообще против «Спартака», «Краснодара» и «Зенита», где очень сильные фланги. А против них как раз еще не играл в первом круге. Поэтому среди соперников даже кого-то выделить не могу. Все соперники были хорошие, но есть куда расти», — приводят «Известия» слова Безрукова.

21-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Рубин» 9 матчей в РПЛ и забил 2 гола. В первом круге чемпионата России казанцы проиграли «Спартаку» со счетом 1:4.

Источник: Известия
ФК Рубин (Казань)
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