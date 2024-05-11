Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может перейти в РПЛ летом

Футбольный агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестора, допустил переход игрока в Российскую премьер-лигу в летнее трансферное окно.

«Пока новостей насчет трансфера Родриго в Россию нет. Но все возможно. Ближе к лету появится конкретика», — сказал агент «РБ Спорт».

В 2023 году Родриго Нестор провел в составе «Сан-Паулу» 54 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделав 8 голевых передач. В текущем сезоне на счету Нестора 7 игр, 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.