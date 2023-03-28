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Сегодня, 19:23

Полузащитник сборной Ирака Рашид признался, что в будущем хотел бы играть в РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид рассказал, что в будущем хотел бы выступать за клуб РПЛ.

«Я сейчас играю за португальский клуб. Не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ, я бы хотел поиграть у вас в чемпионате. Российский футбол сильный, красивые стадионы, европейский уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Рашида.

31-летний иракский полузащитник играет за португальскую «Визелу». В текущем чемпионате он принял участие в 11 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-sbornoj-iraka-v-budushhem-hotel-by-poigrat-v-rpl/
РПЛ
Сборная Ирака по футболу
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