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Сегодня, 22:03

Fox Sports: Чавес отказался от перехода в «Динамо»

Руслан Минаев
Луис Чавес.
Фото USA Today Sports
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Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес отказался от перехода в «Динамо», утверждает Fox Sports.

По информации источника, 27-летний хавбек так и не получил от бело-голубых деньги за расторжение контракта с мексиканским клубом. Отмечается, что игрок разочаровался в «Динамо», так как у московского клуба не получилось решить сложности с оплатой.

При этом, Чавес попросил у «Пачуки» время, чтобы завершить свой переход в другой европейский клуб. По данным источника, на данный момент такой команды нет.

18 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» договорилось о трансфере Чавеса за 6,5 миллиона евро.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

В субботу, 22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами из-за санкций, направленных в адрес России.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

Источник: Fox Sports
ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
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