Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Ежов — о возможном переходе РФС в АФК: «Все равно это будут решать люди, которые выше нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Роман Ежов высказался о возможном переходе РФС в АФК.

— Вам осенью понравилось быть в сборной России, с учетом того что сейчас непонятно, когда она вернется в официальные турниры?

— Мне понравилось прежде всего потому, что все было в новинку. Что-то новое — это всегда интересно. До этого я играл в юношеской сборной. И сейчас было хорошее впечатление.

— Следили в конце декабря за событиями вокруг перехода российского футбола из Европы в Азию? РФС вроде бы готовился принять решение уходить из УЕФА, но отложил вопрос.

— Я слышал об этом. Но мне что следить за этим? Как будто мое мнение что-то поменяет (улыбается). Нет, просто проглядывал новости, не более того. Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит. Скажут играть там — будем играть там, — приводят слова Ежова «Известия».

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.

Источник: Известия
РФС
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
УЕФА
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Президент «Урала»: «А ждут ли Россию в Азии?»
«Придем мы в Азию, а нам вдруг скажут: «Ребят, а мы вас тут не ждем». Интервью президента «Урала»
Гершкович — о возможном переходе РФС в АФК: «Если нас забанят, то сделают это везде»
Член исполкома РФС Гершкович — о создании рабочей группы: «Это нужно для того, чтобы остаться в Европе»
Тренер вратарей сборной России Кафанов о переходе в Азию: «Хотелось бы бороться за путевку на ЧМ»
Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил, зачем проводить матчи против Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: «Торпедо» и «Сочи» интересуются полузащитником «Венеции» Черышевым

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем, будет хорошо»