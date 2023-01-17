Ежов — о возможном переходе РФС в АФК: «Все равно это будут решать люди, которые выше нас»

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Роман Ежов высказался о возможном переходе РФС в АФК.

— Вам осенью понравилось быть в сборной России, с учетом того что сейчас непонятно, когда она вернется в официальные турниры?

— Мне понравилось прежде всего потому, что все было в новинку. Что-то новое — это всегда интересно. До этого я играл в юношеской сборной. И сейчас было хорошее впечатление.

— Следили в конце декабря за событиями вокруг перехода российского футбола из Европы в Азию? РФС вроде бы готовился принять решение уходить из УЕФА, но отложил вопрос.

— Я слышал об этом. Но мне что следить за этим? Как будто мое мнение что-то поменяет (улыбается). Нет, просто проглядывал новости, не более того. Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит. Скажут играть там — будем играть там, — приводят слова Ежова «Известия».

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.