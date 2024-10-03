Глушаков: «С Артигой у меня никакого конфликта нет, не было и быть не могло»

Полузащитник «СКА-Ростов» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с главным тренером «Химок» Франком Артигой.

«У меня с Артигой никакого конфликта нет, не было и быть не могло. Если он завтра позвонит и позовет обратно, то приеду в «Химки». Но давайте смотреть на футбольные результаты «Химок», на статистику очков. Если бы я бы выходил на поле, и был бы такой результат — я бы понял. Но я не играл, в этом плане есть недопонимание. Есть спортивный принцип, я все понимаю. Хотя и обидно, что не дали шанса в чемпионате России», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступает за подмосковную команду с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.