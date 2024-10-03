Глушаков: «Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре «Химок». Решим, какая должность»

Полузащитник «СКА-Ростов» Денис Глушаков в интервью «СЭ» заявил, что его контракт с «Химками» продолжает действовать.

«Контракт остается. Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре клуба, а дальше примем решение, какая будет должность. Как бы я и заходил играющим тренером, были такие договоренности. Никто мне не обещал место в составе. Наверное, физические мои кондиции меня не подвели бы точно. Поиграть я мог и еще могу в РПЛ, но сейчас надо адекватно смотреть. Мне 37, в январе 38, а сейчас искать какую-то команду нет шансов, потому что трансферное окно закрыто, а поиграть мне хочется. Вот и вся история. Остается Медиалига», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступает за подмосковную команду с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.