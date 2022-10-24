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Сегодня, 14:09

Цаллагов — о матче с «Зенитом»: «К этой игре готовились так же, как и к любой другой»

Мария Гусева

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Зенита».

«Особого подхода к этой игре нет. Да, соперник хороший и предполагается интересная игра, но к этому матчу готовились так же, как и к любому другому. Дома или на выезде? В родных стенах комфортнее. Семья и друзья на трибунах добавляют мотивации. На выезд никаких «фартовых» вещей не беру. Голову, главное, не забыть», — приводит пресс-служба клуба слова Цаллагова.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 24 октября. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Ибрагим Цаллагов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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