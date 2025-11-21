Видео
Сегодня, 11:00

Полузащитник «Сочи» Васильев о казино на Красной поляне: «Может быть, загляну просто посмотреть антураж»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» рассказал, чем занимается в свободное время.

— Какая самая дорогая покупка?

— Квартира. Это намного лучше, чем одежда. Лучше деньги вложить в недвижимость или в акции, чем покупать одежду или чтобы они просто лежали на счету.

— У тебя есть девушка?

— Да, мы давно с ней знакомы. Мне легче с ней. Это помогает — ты становишься более благоразумным.

— Чем ты сейчас занимаешься в свободное время?

— Гуляю по новому городу, изучаю Сочи. Там очень красивая природа. Может быть, поеду в Красную поляну отдохнуть.

— Там есть казино.

— Пока не планирую туда заходить. Может быть, загляну просто посмотреть антураж, но только если буду проходить мимо.

Дмитрий Васильев.«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за «Сочи» 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

    ФК Сочи
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
