20 октября, 16:25

Сааведра: «Пока, наверное, нам рано на равных соперничать с таким сильным соперником, как «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«Матч получился очень тяжелым. Мы понимали, что играем против одной из сильнейших команд России, и готовились к этому. Конечно, пропущенный пенальти во втором тайме во многом снял интригу, но до этого мы старались навязать борьбу, искать свои моменты. Где-то не хватило точности, где-то — хладнокровия. Мы бились, но, к сожалению, не все получилось.

Пока, наверное, нам рано на равных соперничать с таким сильным соперником, как «Зенит», но подобные матчи дают хороший опыт. Надеюсь, что уже в ближайших турах, особенно в играх с нашими прямыми конкурентами, мы покажем более уверенный футбол и сможем добиться нужных результатов.

Всегда приятно играть против такой команды — сильные футболисты, высокий уровень. На стадионе была отличная атмосфера, пришло много болельщиков, и я хочу поблагодарить их за поддержку. Мы чувствуем эту энергию и обязательно постараемся не разочаровать их в следующих матчах», — сказал Сааведра в интервью клубной пресс-службе.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Нуралы Алип открыл счет в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Сочи&raquo; (3:0) 19&nbsp;октября 2025 года.«Зенит» разгромил «Сочи», забив два мяча с пенальти. Жерсон сыграл впервые с августа

«Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ после 12 туров с 5 очками. «Зенит» идет на четвертой строчке (23 очка).

2

  • Дмитрий Ушкачев

    Миге?ль де Серва?нтес Сааве?дра... Потомку славной фамилии не стоит пасовать в бою с ветряными мельницами.

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Сочи
    Игнасио Сааведра
