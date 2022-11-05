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Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) рассказал «СЭ» о ситуации с тренером команды Вадимом Гараниным.
— Как происходил тренировочный процесс?
— Команду тренировал Точилин. Глупо это скрывать. Тренировались, думали об игре. Старались убрать ненужные мысли. Надо исправлять ситуацию, турнирное положение. Хочется уйти в отпуск с хорошим настроением.
— Гаранин покинул расположение команды?
— Не знаю.
— Он болеет?
— Нам что сказали, то я и говорю.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
3 ноября генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что Гаранина не будет на скамейке запасных команды в матче со «Спартаком».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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