Полузащитник «Сочи» — о болезни тренера Гаранина: «Нам что сказали, то я и говорю»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) рассказал «СЭ» о ситуации с тренером команды Вадимом Гараниным.

— Как происходил тренировочный процесс?

— Команду тренировал Точилин. Глупо это скрывать. Тренировались, думали об игре. Старались убрать ненужные мысли. Надо исправлять ситуацию, турнирное положение. Хочется уйти в отпуск с хорошим настроением.

— Гаранин покинул расположение команды?

— Не знаю.

— Он болеет?

— Нам что сказали, то я и говорю.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

3 ноября генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что Гаранина не будет на скамейке запасных команды в матче со «Спартаком».