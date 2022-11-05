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Сегодня, 16:21

Полузащитник «Сочи» — о болезни тренера Гаранина: «Нам что сказали, то я и говорю»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) рассказал «СЭ» о ситуации с тренером команды Вадимом Гараниным.

— Как происходил тренировочный процесс?

— Команду тренировал Точилин. Глупо это скрывать. Тренировались, думали об игре. Старались убрать ненужные мысли. Надо исправлять ситуацию, турнирное положение. Хочется уйти в отпуск с хорошим настроением.

— Гаранин покинул расположение команды?

— Не знаю.

— Он болеет?

— Нам что сказали, то я и говорю.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

3 ноября генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что Гаранина не будет на скамейке запасных команды в матче со «Спартаком».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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