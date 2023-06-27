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Сегодня, 20:15

Полузащитник «Сочи» Коваленко едет на медосмотр в «Зенит». Сделка близка

Александр Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», на этой неделе 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, который прошлый чемпионат России отыграл на правах аренды в «Крыльях Советов», пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит». После этого сине-бело-голубые заключат с ним долгосрочный контракт — все заинтересованные стороны близки к договоренности.

В сезоне-2022/23 Коваленко провел в составе самарцев 30 матчей в РПЛ и Кубке страны, забив в них 2 мяча и отдав 2 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Коваленко
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