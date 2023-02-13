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Сегодня, 11:43

Нобоа опроверг слова своей девушки о ее избиении: «Я не такой человек»

Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кристиан Нобоа и Кевиам Касо.
Фото Соцсети
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова своей девушки Кевиам Касо о том, что эквадорский полузащитник избил ее.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — сказал Нобоа «СЭ».

На своей странице в соцсети Касо заявила, что Нобоа избил ее после того, как она застукала его в постели с двумя дамами легкого поведения. Девушка добавила, что Нобоа ударил ее 10-12 раз.

Кристиан Нобоа
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