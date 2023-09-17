Нобоа: «С таким составом «Сочи» большие задачи решать не может»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Проблема в том, что нет усилений. Родригао и Кассьера ушли, а игроков таких же, как они, не купили. Были Гаранин, Бердыев, Точилин, Хохлов, а ситуация та же. Думаю, с таким составом «Сочи» большие задачи решать не может. Мы совсем не побеждаем. Конечно, тяжело играть в команде, которая не ставит высоких целей. Но надо тренироваться и выигрывать», — приводит слова Нобоа Sport24.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил «СЭ» на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба Дмитрия Хохлова.

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.