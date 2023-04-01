Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:02

Нобоа о матче с «Динамо»: «Было тяжело, один момент мог решить всю игру»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Что с вами случилось, какие перемены произошли?

— Было тяжело. Нужно было закрываться, все время смотреть, куда можно атаковать. Один момент мог решить всю игру, так и произошло с угловым, как мы и тренировали.

— Вы тренируетесь играть 10 на 11?

— Нет. Тренируем угловые.

— Какие перспективы у «Сочи» с Бердыевым?

— Тяжелое время, потому что он приехал только три месяца назад. Уже прошла половина сезона. Посмотрим, время идет.

У нас тяжелый сезон. Не такой ровный, как в прошлом году. Иногда мы играем очень хорошо, а иногда плохо. У нас много молодых игроков, много травм и красных. Все бывает. В то году команда была сильнее, чем сейчас. Мы стараемся играть одинаково, как сегодня. Но в двух последних играх мы выглядели очень плохо.

— Кассьерра играл в «Сочи» много забивал, а в «Зените» 0 голов. Как можете это прокомментировать?

— Это вопрос ему. Наверное, ему нужна моя помощь.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Спортивный директор «Пари НН» — о словах Дзюбы: «Никто не сомневался, что он топ-футболист»
«Спартак» — «Ахмат»: в пользу красно-белых ошибочно не назначен пенальти
Гершкович не обижен за то, что ему не дали нанести символический удар перед матчем между «Динамо» и «Сочи»
Булыкин: «Дзюба — красавчик. Правильно, что «Локомотив» хочет заключить с Артемом долгосрочный контракт»
Тарханов: «Сочи» - просто молодцы, очень грамотно сыграли против «Динамо»
«Спартак» — «Ахмат»: в ворота красно-белых ошибочно не назначен пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мельников: «Дзюба хочет доказать «Зениту», что его рано списали»

Детский тренер Дзюбы оценил дубль форварда в матче с «Пари НН»